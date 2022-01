Calciomercato, colpo a zero in difesa | L’agente chiama la Juve

La Juventus valuta il difensore tedesco in scadenza contrattuale. La richiesta del giocatore

Al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali, la Juventus potrà avere a disposizione il capocannoniere del campionato. Il colpo Vlahovic probabilmente cambierà gli equilibri del torneo, almeno per quel che riguarda la corsa alla Champions League. Intanto, Cherubini valuta un difensore della Bundesliga.

L’investimento Vlahovic potrebbe portare delle uscite eccellenti in casa Juve. Sarà difficile ripetere la stessa tipologia di operazione, tanto da indurre la società alla ricerca di occasioni a parametro zero. Tra i tanti calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2022, i bianconeri starebbero osservando Niklas Sule. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane anche se il centrale tedesco del Bayern Monaco ha delle pretese leggermente alte.

Calciomercato, Sule ‘chiama’ la Juve: la richiesta del giocatore

La Juventus potrebbe centellinare il reparto difensivo con il 26enne centrale Niklas Sule, attualmente in forza al Bayern Monaco. L’occasione è ghiotta: il tedesco è in scadenza e potrebbe arrivare a zero a giugno. L’agente sarebbe in pressing con i bianconeri per riuscire a trovare l’intesa ma la richiesta è alta: contratto quadriennale da 6/7 milioni di euro netti annui. Sule non intende accettare offerte inferiori a quella cifra ed avrebbe già rifiutato una proposta da 5 milioni da parte del Bayern Monaco.

La trattativa appare complicata ma potrebbe essere sbloccata dall’addio di Matthijs De Ligt, richiestissimo sul mercato. In quel caso, Sule diventerebbe il nuovo centrale della difesa di Massimiliano Allegri.