Calciomercato, svolta Real a centrocampo: sorpasso sulla Juve

La Juventus prova a chiudere un altro colpo a centrocampo. Sul giocatore anche il Real Madrid

Piazzato il super colpo Vlahovic, la Juventus potrebbe finire in bellezza la sessione invernale di calciomercato aggiungendo un tassello a centrocampo. Non mancano gli obiettivi ma prima di agire è necessario sfoltire la rosa sulla mediana: Bentancur e Arthur sono i due possibili partenti.

Mentre il capocannoniere del campionato è ormai a disposizione di Massimiliano Allegri, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la mediana, ovvero il reparto più deludente in questo avvio di stagione. Cherubini avrebbe messo nel mirino il giovane Ryan Gravenberch dell’Ajax, titolarissimo nonostante i suoi 19 anni. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 ma l’agente, Mino Raiola, potrebbe presto ‘piazzarlo’ altrove. La Juventus resta alla finestra, assieme al Real Madrid.

Calciomercato, scatto Real per Ryan Gravenberch: sorpasso sulla Juve

La Juventus potrebbe rafforzarsi a centrocampo con Ryan Gravenberch. Il centrocampista dell’Ajax può rappresentare il futuro della mediana di Allegri e diventare un nuovo Pogba. I dirigenti bianconeri dovranno però guardarsi attorno, poichè la concorrenza è agguerritissima. Secondo le indiscrezioni di ‘Mundo Deportivo’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il giovane olandese. La trattativa può sbloccarsi nella prossima estate ed è dettata dall’età dei veterani Kroos e Modric.