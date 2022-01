La Juve non si ferma più: scambio con Kaio Jorge, Inter ko

La Juventus è inarrestabile e, dopo l’arrivo di Vlahovic alla corte di Allegri, pianifica uno scambio in Serie A: l’Inter trema

Il calciomercato invernale sta vedendo la Juventus come uno dei club più attivi in tutta Europa. Il colpo Vlahovic non è l’unico che il club di Andrea Agnelli ha intenzione di mettere a segno, quando manca un solo giorno alla chiusura della sessione di gennaio. È molto vicino Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach che troverà spazio grazie alle sempre più probabili cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Proprio nell’ambito delle cessioni, l’idea della società torinese è chiara: dopo il grande esborso per regalare il centravanti serbo ad Allegri, serve fare cassa con chi, ormai, non rientra più, nell’immediato, nei piani dell’allenatore toscano.

Un discorso a parte va fatto per uno dei talenti sbarcati con grandi aspettative nell’estate 2021 alla corte del tecnico livornese. Si tratta del brasiliano Kaio Jorge, classe 2002, arrivato dal Santos ad agosto. Il gioiellino verdeoro non è ancora riuscito ad imporsi con la ‘Vecchia Signora’, collezionando 11 presenze, soli 212′ e siglando una rete. Ecco perchè un eventuale addio, entro domani sera, resta un’ipotesi tutt’altro che da scartare. Per Kaio Jorge c’è la fila, con diverse società italiane ed estere pronte ad accoglierlo fino a fine stagione.

Kaio Jorge, scambio in Serie A: Inter beffata

Secondo ‘Todofichajes.com’, il brasiliano è finito da tempo nel mirino di Cagliari, Salernitana e recentemente Granada. La Juventus, però, avrebbe in mente uno scambio in Serie A che può rinforzare la rosa di Allegri mandando contemporaneamente ko l’Inter. L’idea bianconera porta ad Andrea Cambiaso.

Il talentuoso terzino sinistro del Genoa che piace da tempo soprattutto ai campioni d’Italia. Lo scambio tra bianconeri e la società ligure può quindi regalare un colpo di grande prospettiva (Cambiaso ha collezionato già 24 presenze con 1 rete e 4 assist vincenti con il Genoa): il laterale è in scadenza il 30 giugno 2023.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che entro domani sera potrebbe imbastire lo scambio e beffare clamorosamente l’Inter di Inzaghi nella corsa a Cambiaso.