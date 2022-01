Calciomercato Juventus, non solo Zakaria | Colpo sudamericano

La dirigenza della Juventus lavora per un ultimo colpo a centrocampo: nel mirino non c’è il solo Denis Zakaria: prosegue il dialogo per il giovane sudamericano

Se qualcuno ha pensato che il mercato di gennaio della Juve potesse essere concluso con lo scoppiettante colpo Vlahovic, forse si sbagliava di grosso. L’arrivo del serbo non solo non ha significato – almeno per ora – la partenza di Alvaro Morata, ma potrebbe portar con sè anche un nuovo acquisto a centrocampo.

Massimiliano Allegri è stato infatti molto chiaro: via gli esuberi di centrocampo – ove sia possibile piazzarli – e sì all’arrivo di nuovi volti. Sfumate le cessioni di Arthur Melo e Aaron Ramsey in Premier League – ma tornata calda la pista che potrebbe portare Bentancur al Tottenham – la Juve lavora per un colpo in entrata. Le indiscrezioni degli ultimi giorni riferivano di una chiusura vicina e possibile per Denis Zakaria, che però nelle ultime ore sarebbe stato rimontato da un sudamericano che gioca in Serie A.

Calciomercato Juventus, si insiste per Nandez: il punto

Come riferito in esclusiva da Calciomercato.it, Nahitan Nandez e la Juve continuano ad avvicinarsi. Il dialogo tra il Football Director Federico Cherubini ed il presidente sardo Tommaso Giulini proseguono. Mancherebbe l’accordo sulla base fissa da destinare alla società sarda per la cessione del giocatore. Il club isolano pagò Nandez ben 17 milioni nel 2019, e non vorrebbe registrare una sanguinosa minusvalenza sul suo bilancio.

La trattativa, ad ogni modo, prosegue. Sono previsti incontri anche nella giornata di domenica e, presumibilmente, fino all’ultimo momento possibile del mercato. Parallelamente, la dirigenza bianconera proverà a chiudere la cessione di almeno uno tra Bentancur, Kulusevski e Morata, sul quale si è raffreddata la pista catalana.