Calciomercato Juve, l’esubero alla corte di Conte | Pronto il sostituto

Antonio Conte è pronto ad abbracciare il giocatore lasciato libero da Allegri: prende quota la pista svizzera per il sostituto

Dopo il colpo Dusan Vlahovic– senza dubbio l’affare dell’anno e già il trasferimento record di ogni tempo per il mercato invernale – la Juve si prepara a sfoltire la sua rosa. Un giocatore già sul piede di partenza sarebbe finito nelle mire del Tottenham di Antonio Conte. L’affare procederebbe a ritmi spediti.

Sfumati, a meno di clamorosi colpi di scena, i trasferimenti in Premier League di Arthur Melo ed Aaron Ramsey, la dirigenza bianconera avrebbe comunque deciso di privarsi di un centrocampista. Evidente e palese l’insoddisfazione del tecnico Max Allegri per i profili attualmente presenti in rosa. Il ‘prescelto’ – l’unico sul quale si registrano delle richieste degne di nota – è un giocatore molto apprezzato dall’allenatore dell’ultimo Scudetto nerazzurro. Nonchè da Fabio Paratici, che lo portò in Italia nel 2017.

Mercato Juventus, Conte ha chiesto Bentancur: la situazione

Come riportato dalla redazione di Calciomercato.it, Rodrigo Bentancur potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Archiviata con una fumata nera la trattativa con l’Aston Villa, il club londinese si sarebbe fatto avanti con decisione. L’eventuale cessione dell’uruguagio – pur considerando che il 35% della rivendita finirebbe nelle casse del Boca Juniors – sbloccherebbe un altro colpo in entrata per la Juve. L’obiettivo di centrocampo si chiama Denis Zakaria, svizzero in forza al Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto a giugno. Per non perdere il giocatore a zero, il club tedesco potrebbe decidere di liberare il nazionale elvetico già in questa sessione di mercato.