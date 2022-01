Juventus, futuro Ramsey: arriva la nuova proposta

La Juventus lavora per rinforzarsi e pensa anche alle cessioni: può esserci un addio, si pensa al club di Premier League

È un mercato di gennaio più movimentato del solito per la Juventus, anche se fino a questo momento non ha effettuato operazioni concrete. I bianconeri non hanno vissuto quattro mesi semplici e per questo analizzano dei cambiamenti da effettuare nella rosa, a partire anche dalle cessioni dei calciatori che stanno deludendo.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: c’è la nuova proposta

Per Aaron Ramsey non è stata trovata ancora una soluzione e si proverà comunque a venderlo in queste settimane. Il gallese è arrivato a parametro zero e non ha mai impressionato in questi due anni, anzi, è stato quasi sempre assente a causa dei troppi infortuni avuti che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco più volte.

Per provare a sbloccare la situazione, la Juventus avrebbe pensato di proporlo al Newcastle che lo ha già seguito in passato. L’intoppo resta sempre l’ingaggio visto che il gallese guadagna circa 7 milioni di euro all’anno, ma il club inglese è uno dei pochi che può permettersi di pagare quelle cifre.

Le prossime settimane dunque potrebbero essere decisive per il futuro di Aaron Ramsey, che potrebbe salutare la Juventus in caso di offerte positive.