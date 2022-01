Calciomercato Juventus, affare in Premier: scambio e colpo Champions

Allegri va a caccia della giusta miscela per la sua Juventus. Tra le fila dei bianconeri c’è però qualcuno che non è riuscito a maturare neanche col nuovo allenatore: ipotesi di scambio a gennaio

Ritorno in campo col botto per la Juventus, che dopo la sosta natalizia si ritrova prontamente ad affrontare una big del campionato. A Torino nel giorno dell’Epifania è il turno del Napoli, in una sfida dal sapore speciale e che metterà in palio punti importanti per le zone nobili della classifica. Allegri ha intenzione di iniziare col piede giusto l’anno, proseguendo nella crescita della sua squadra, alla ricerca del giusto bandolo della matassa. Per farlo servirà l’aiuto di tutti, anche di quei calciatori che fin qui sono stati maggiormente in sordina.

Tra i grossi punti interrogativi della Juve c’è infatti Dejan Kulusevski, che ha vissuto una prima metà di stagione altamente negativa. 724 minuti totali tra coppa e campionato con appena un gol messo a segno e troppe chance sprecate. Allegri ha provato a dargli fiducia a tratti, senza però ricevere in cambio i giusti dividendi. L’esterno svedese infatti nelle sue annate a Torino ha lasciato intravedere un enorme talento di base, ma anche troppa incostanza di rendimento.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, affare in Premier League: scambio di prestiti e Mourinho ko

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Kulusevski colpo Champions per il West Ham: lo scambio non scalda i bianconeri

Servirà quindi un cambio di marcia a Kulusevski per effettuare il salto di qualità e giustificare a pieno l’alta cifra spesa dai bianconeri per prelevarlo nel 2020. Lo svedese classe 2000 non brilla per costanza di rendimento, eppure il suo talento ha attirato l’attenzione di diversi club, soprattutto in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intreccio Lukaku-Vlahovic: la Juventus spera

Tra questi c’è il West Ham che lotta per un posto nella prossima Champions League. La concorrenza è spietata e dunque gli ‘Hammers’ potrebbero puntare a regalare a Moyes un colpo per potenziare la squadra a gennaio. Occhi proprio su Kulusevski per il quale la Juventus chiede non meno di 35/40 milioni di euro. Il West Ham potrebbe invece puntare ad uno scambio con Nikola Vlasic, trequartista croato pagato circa 30 milioni in estate, ma mai realmente calatosi nella nuova realtà. In Premier infatti gioca poco e potrebbe andare a caccia di riscatto. Vlasic inoltre era già stato accostato alla Serie A in estate, soprattutto al Milan salvo poi finire a Londra. La Juventus però non gradisce scambi e per Kulusevski vorrebbe solo cash.