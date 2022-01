Colpo last minute, il Barcellona tenta il Milan: la risposta di Maldini

Il Milan tentato dal Barcellona per Franck Kessiè. La risposta di Paolo Maldini

Si preannunciano infuocate le ultime 48 ore della sessione invernale di calciomercato. Dopo i colpi Vlahovic, Gosens e Sergio Oliveira, potrebbero ulteriormente cambiare le carte in tavola nella parte alta della classifica, in particolare al Milan.

I rossoneri non hanno risposto ai cugini e alla Juventus, chiudendo soltanto l’operazione Lazetic in ottica futuro. Come se non bastasse, Pioli potrebbe perdere una pedina fondamentale per il suo gioco: Franck Kessiè. L’ivoriano è stato impegnato in Coppa d’Africa nel mese di gennaio ma alla ripresa potrebbe trovarsi altrove, precisamente in Spagna. Il Barcellona infatti, già interessata all’ingaggio a zero del centrocampista a giugno, vorrebbe provare a tentare il Milan con un’offerta last minute.

Calciomercato, assalto Barcellona a Kessiè: contropartita e cash

Il Barcellona vorrebbe prendere Franck Kessiè subito. Il Milan, consapevole di perdere il giocatore a paramentro zero a giugno, non ha però intenzione di privarsi del centrocampista ivoriano nella decisiva fase finale della stagione, neanche in cambio di un giocatore e di un compenso economico.

Per convincere il Milan, i blaugrana avevano infatti offerto il giovane (classe 1999) Riqui Puig in prestito con diritto di riscatto, più circa 5 milioni al Milan per il cartellino di Kessiè. Paolo Maldini ha rispedito la proposta al mittente, confermando la volontà di farlo rimanere a Milano fino al termine dell’avvincente lotta scudetto con l’Inter.