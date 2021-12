Calciomercato, osservato speciale Juve: sfida con l’Inter

Calciomercato, osservato speciale per la Juventus nel match odierno col Genoa all’Allianz Stadium: i bianconeri sfidano l’Inter

La parola precarietà ha contraddistinto finora la stagione della Juventus. I bianconeri, quando sembra abbiano imbroccato la strada giusta, crollano miseramente e si fanno sopraffare anche da avversari sulla carta nettamente inferiori. È successo diverse volte fino ad ora, anche consecutivamente. A dimostrazione di come manchino equilibrio e unione d’intenti nel gruppo.

Il tecnico Massimiliano Allegri avevo richiamato i propri giocatori alle proprie responsabilità prima del match di questa sera contro il Genoa, ricordando che non fosse più consentito sbagliare e lasciare punti importanti per strada. Troppi i palsi accumulati e l’obiettivo scudetto già tramontato quasi del tutto. Ma la rinascita della ‘Vecchia Signora’ passa inevitabilmente dal calciomercato, fondamentale per tornare ad alti livelli il prima possibile. Non solo questioni di campo, durante la gara con il ‘Grifone’ guidato da Schevchenko la Juve ha seguito con particolare attenzione uno dei calciatori avversari.

Juventus-Genoa, osservato speciale per i bianconeri: duello con l’Inter

Stiamo parlando di Andrea Cambiaso, giovanissimo terzino sinistro classe 2000. Il gioiellino dei rossoblù è una vera e propria rivelazione: 1 gol e 2 assist siglati in 15 partite di Serie A. Numeri importanti che attirano l’attenzione dei grandi club. Il suo contratto è in scadenza giugno 2023 e la valutazione si attesta intorno ai 7-8 milioni di euro.

È una soluzione che piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza non manca. Su di lui ci sono anche l’Inter e altre italiane. Solo il tempo ci dirà chi la spunterà.