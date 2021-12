La Juventus pensa al colpo dalla big: può arrivare subito

La Juventus cerca nuovi colpi in attacco e c’è l’occasione dal Real Madrid: possibile assalto già a gennaio

È un periodo complicato per la Juventus, che non sta riuscendo a ottenere i risultati sperati in questi primi mesi e al momento è anche molto distante dall’obiettivo minimo che è il quarto posto. L’Atalanta infatti dista dieci punti anche se con una partita in più disputata, ma bisogna invertire la rotta per raggiungere i risultati.

Calciomercato Juventus, si pensa al colpo Jovic

I bianconeri ora sono concentrati anche sul calciomercato di gennaio, visto che il tecnico Max Allegri potrebbe aver bisogno di rinforzi per puntare a risalire la classifica. Anche in attacco potrebbe esserci la caccia a nuovi acquisti visto che Morata e Kean non sembrano dare troppe garanzie.

Nel mirino della Juventus potrebbe esserci anche Luka Jovic, che non ha trovato spazio in questi mesi nel Real Madrid prima di ieri, che è sceso in campo dal primo minuto contro il Real Sociedad e ha collezionato un gol e un assist. Il calciatore serbo cerca più spazio e i bianconeri potrebbero provarci, ma bisogna prima liberare uno slot e per questo si potrebbe accelerare per la cessione di Ramsey.

L’intenzione della Juventus potrebbe essere quella di cercare un prestito secco nel mese di gennaio per poi valutare nuove mosse in futuro.