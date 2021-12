Milan, caccia al sostituto di Kjaer: pronto il doppio assalto

Il Milan cerca rinforzi dopo la batosta dell’infortunio di Kjaer: due nuovi difensori nel mirino della società

È un campionato straordinario quello che sta vivendo il Milan, che è in vetta alla classifica di Serie A grazie agli straordinari risultati che sta ottenendo in questi primi mesi. I rossoneri hanno approfittato della sconfitta del Napoli ieri sera per effettuare il sorpasso e ora hanno il vantaggio di un punto sull’Inter e due sui partenopei.

Calciomercato Milan, Kjaer out: nel mirino due difensori

Negli ultimi giorni però è arrivata una brutta notizia per il Milan, ovvero la fine della stagione anticipata per Simon Kjaer dopo l’infortunio di mercoledì. Vista la pesante assenza, il club rossonero avrebbe deciso di correre ai ripari e potrebbero esserci due nomi nel mirino.

Secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galetti, il club starebbe pensando Tiago Djalò o Sven Botman. Ecco le sue parole: “Milan, per sostituire Kjaer i hanno sondato anche 2 difensori del Lille: l’ex Tiago Djaló (a Milano nel 2019) valutato €20M, e Sven Botman (richiesta di €30-35M), su cui c’è anche il forte interesse dei Wolves“.

Il Milan dunque pensa a rinforzare la propria difesa per avere nuove alternative e al momento sembrano essere due i nomi più interessanti.