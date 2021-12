L’Inter trema, nuovo infortunio: si teme lungo stop

L’Inter vive un gran momento ma intanto attende con ansia novità sul proprio calciatore dopo aver rimediato l’infortunio

L’Inter sta vivendo un buon momento a livello di risultati e anche di prestazioni e si sta avvicinando sempre di più alla vetta della classifica. Con lo schiacciante successo per 0-3 rimediato ieri allo Stadio “Olimpico” contro la Roma, i nerazzurri si sono portati a un solo punto di distacco dal Milan capolista.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo torna in panchina: subito scippo alla Juventus

Inter, infortunio Correa: i possibili tempi di recupero

La società è soddisfatta del rendimento della propria rosa, che nonostante le cessioni importanti e i pochi soldi spesi in entrata sta facendo anche meglio della scorsa annata visto che è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ora però c’è apprensione per un nuovo infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, Conte e il Barça fanno affari | Allegri beffato

Joaquin Correa ha giocato titolare nella gara di ieri ma ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per via di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La sua condizione verrà valutata nelle prossime ore: non ci sarà contro Real Madrid e Cagliari ma si teme anche un problema più serio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione in vista | No allo scambio

Qualora dagli esami dovesse venire fuori una lesione, allora il suo 2021 sarebbe già terminato e ci si attenderebbe un ritorno direttamente nel 2022.