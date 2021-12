Calciomercato Inter, il colpo è da scudetto: quanti rimpianti per la big

L’Inter ha surclassato la Roma dell’ex Mourinho, salutato dai tifosi con uno striscione e tanti applausi, dominando per tutta la partita. Dopo i primi 45 minuti i nerazzurri avevano già la partita in ‘ghiacchio’ grazie alle reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Ad impressionare è stata anche la manovra dei Campioni d’Italia, merito delle geometrie di gioco costruite da Simone Inzaghi. Uno dei migliori in campo è stato Calhanoglu, autore del primo gol (direttamente da calcio d’angolo) e dell’assist al bacio per il raddoppio dell’ex Dzeko.