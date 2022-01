Calciomercato Milan, beffa per Ziyech | Spunta la big

Il Milan si allontana dal Hakim Ziyech visto l’inserimento della big: conferme dalla Spagna

Il Milan è sicuramente la squadra italiana che tra le big ha fatto meno rumore nel mercato di gennaio. L’unico colpo dei rossoneri è stato il giovanissimo classe 2004, Marko Lazetic, di fatto il sostituto di Pellegri che è passato al Torino.

Il Milan, però, guarda anche al mercato estivo e non perde di vista la possibilità di avvicinarsi ad Hakim Ziyech. L’ala del Chelsea, reduce da un gol splendido nel derby di Londra contro il Tottenham, rimane una seconda scelta per Thomas Tuchel. Il marocchino potrebbe decidere di lasciare i Blues in estate e i rossoneri sono pronti a cogliere l’occasione, anche se il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichejes.net’, su Ziyech è forte il pressing del Borussia Dortmund che avrebbe chiesto informazioni in ottica estate. In Germania, però, oltre il Dortmund è forte anche l’interesse di un altro super club.

Il Milan non molla Ziyech: c’è anche il Bayern Monaco

La vera minaccia per il Milan è il Bayern Monaco che avrebbe inserito Ziyech tra i primi nomi nella lista per il calciomercato estivo. Qualora i bavaresi decidessero di affondare il colpo per il marocchino, per i rossoneri diventerebbe molto complicato tenergli testa. Dalla Spagna confermano il forte pressing del Bayern ma Paolo Maldini proverà fino all’ultimo a non mollare la presa, per regalare a Pioli un grande big per la prossima stagione.