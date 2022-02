Calciomercato Juventus, addio de Ligt: doppio colpo da urlo

Il futuro del centrale olandese della Juventus, de Ligt, è sempre in bilico: in caso di addio, ecco il possibile di Dybala per un altro colpo a zero

La Juventus non intende fermarsi sul più bello. Il club bianconero è sempre alla ricerca di giocatori di valore per puntellare la rosa a disposizione di Allegri.

Il futuro del difensore olandese, classe 1999, de Ligt, è sempre molto incerto: sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club europei pronti a preparare l’assalto per l’ex Ajax. In caso di cessione importante, così la dirigenza bianconera potrebbe fiondarsi sul possibile sostituto di Paulo Dybala, anch’egli verso l’addio a zero. La suggestione al momento si chiamerebbe Joao Felix, che non sembra essere più felice all’Atletico Madrid.

In questo modo l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, non sarà riscattato proprio dai ‘colchoneros’: già a gennaio è stato vicinissimo al ritorno in Spagna al Barcellona.

Calciomercato Juventus, anche Sule per la difesa

Per la difesa così la Juventus potrebbe virare sul difensore del Bayern Monaco, Niklas Sule, che ha svelato che non rinnoverà il suo contratto con il club tedesco rifiutando ogni proposta di prolungamento. La dirigenza bianconera sarebbe pronta anche al colpo a parametro zero in estate, ma sulle tracce del tedesco anche Borussia Dortmund e Barcellona sempre orientate a rinforzare il reparto difensivo. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere al meglio gli intrecci di calciomercato in casa Juventus.