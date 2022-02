Assalto della Juventus al difensore centrale per giugno: corsa per anticipare Inter e Milan

La Juventus ha concluso un mercato invernale scoppiettante che ha rivoluzionato la squadra di Massimiliano Allegri. Gli arrivi d Vlahovic e Zakaria e le cessioni di Ramsey, Bentancur e Kulusevski daranno un nuovo volto ai bianconeri che si preparano all’assalto al quarto posto.

La società, però, guarda già con occhio vigile al mercato estivo e cerca di portare avanti situazioni per anticipare i tempi e bruciare la concorrenza. La ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un difensore centrale, vista ormai l’età di Chiellini e Bonucci e soprattutto il futuro molto incerto di De Ligt che a giugno potrebbe lasciare Torino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Dybala: doppio erede

In casa Juve orbita sempre il nome di Alessio Romagnoli, in scadenza col Milan, ma il vero obiettivo è Gleison Bremer, come riportato da ‘TuttoSport’. Il difensore brasiliano classe ’97 è ormai uno dei più ambiti in Serie A e oltre la Juve è forte il pressing di Inter e Milan.

Juventus, assalto a Bremer: Inter e Milan in corsa

Il difensore centrale del Torino sta salendo di livello notevolmente in questa stagione, tanto da aver attirato l’attenzione delle più importanti squadre di Serie A e non solo. Il suo contratto scade a giugno 2023 ma Urbano Cairo non farà sconti e non cederà alle richieste delle big per un’offerta minore a 25-30 milioni di euro. L’Inter è in corsa, soprattutto se dovesse partite De Vrij a fine stagione, ma la Juventus potrebbe sfruttare l’incasso dall’ipotetica cessione di De Ligt.