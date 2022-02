Calciomercato Juventus, addio Dybala: doppio erede

Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto: le prossime settimane saranno decisive per capire al meglio, doppia idea in casa Juventus

Dybala è voglioso di mettersi in mostra con la maglia della Juventus prima di incontrare il club bianconero per quanto riguarda la sua situazione contrattuale. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno, ma al momento non ci sarebbe novità per il suo futuro.

In questo modo la stessa società bianconera è al lavoro per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Dybala. Se dovesse andar via in estate, il talentuoso giocatore argentino dirà addio a parametro zero per sposare un nuovo progetto della sua luccicante carriera. L’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino gli ha tarpato le ali proprio nel momento migliore: così la stessa ‘Joya’ vuole recuperare il tempo perso finora con la volontà di essere protagonista nuovamente a livello internazionale.

Leggi anche –> Lascia la Juventus, via con lo scambio: che ‘scippo’ a Mourinho

Leggi anche –> Calciomercato Juve e Napoli, occasione ‘gratis’: offerto il parametro zero

Calciomercato Juventus, Dybala addio: pronti Zaniolo e Raspadori

La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti italiani, già pronti per imporsi a Torino. Da una parte c’è da monitorare la situazione intorno a Nicolò Zaniolo, sempre nel mirino del club bianconero come svelato anche dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Dall’altra, piace invece l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, Giacomo Raspadori, che ha attirato anche gli interessi dell’Inter nelle ultime settimane. I due giocatori hanno anche tanto mercato all’estero con tante big d’Europa pronte a fiondarsi sui due obiettivi bianconeri.