Calciomercato Juve e Napoli, occasione ‘gratis’: offerto il parametro zero

Le strade di Juventus e Napoli si incrociano in queste ultime ore del calciomercato di gennaio: offerto a entrambe il parametro zero

Sicuramente avrete sentito più volte la frase ‘fino all’ultimo giorno del calciomercato può succedere di tutto’. Ebbene più che mai in questa sessione di gennaio ne stiamo avendo la prova ennesima e inconfutabile. Fino a domani – giorno di chiusura – dovremo aspettarci di tutto o quasi, la storia delle trattative ce lo dice. Ce lo dice anche la Juventus di Allegri, letteralmente scatenata in questo rush finale.

Operazioni in uscita e in entrata, con Vlahovic ciliegina sulla torta. Lo scettro di regina stavolta va di diritto alla ‘Vecchia Signora’, che oltre a Zakaria a centrocampo potrebbe regalarsi pure Nandez. Senza dubbio più statico, invece, il mese del Napoli in ambito di operazioni. Gli azzurri hanno salutato Manolas già a dicembre per poi sostituirlo con Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United. Le strade di torinesi e partenopei, inoltre, pare si incrocino in queste ultime ore.

Calciomercato Juventus e Napoli, offerto lo svincolato

A entrambe le italiane, infatti, sarebbe stato offerto Marcelo Saracchi, giovane terzino sinistro uruguaiano classe ’98 da poco svincolato. Ex Lipsia e Galatasaray, il talento in questione potrebbe dunque rappresentare una potenziale occasione a parametro zero. Ma è improbabile che il nome riesca a scaldare, nonostante Juventus e Napoli abbiano delle difficoltà in quel ruolo. Il club di De Laurentiis, poi, ha già chiuso il colpo Mathias Oliveira, il quale lascerà il Getafe e approderà alla corte di Spalletti a partire dal prossimo luglio.