Calciomercato Milan, retroscena sul bomber | Secco no dalla Juve

Spunta un retroscena di mercato riguardante il Milan: Maldini aveva chiesto il giocatore in prestito, ma la Juve si è fermamente opposta

Il mercato di gennaio non smette di riservare sorprese. E di regalare retroscena e trattative di cui si viene a conoscenza solamente in seguito ad una fumata nera. È così anche per un affare che ha coinvolto Milan e Juventus rispettivamente nei ruolo di club richiedente e di club che si è opposto fermamente alla volontà rossonera.

Prima di tesserare Marko Lazetic dalla Stella Rossa infatti, la società di Via Aldo Rossi aveva fatto un tentativo per un giocatore che pareva destinato alla cessione all’estero. Raffeddatasi la pista straniera soprattutto per volere del tecnico Max Allegri, il calciatore non ha preso la via di Barcellona. Ma non si è trasferito nemmeno a Milano, sempre per la ferrea convinzione dello staff tecnico bianconero sull’utilità del lasciare in rosa il profilo in oggetto.

Calciomercato Milan, il tentativo per Morata e il rifiuto della Juve

Il direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini aveva bussato alla Continassa per chiedere Alvaro Morata in prestito. La risposta della Juve, già restia a cedere il giocatore al Barça, non si è fatta attendere. Un secco ‘no’ determinato anche dalla volontà di non rafforzare una diretta concorrente per un posto in Champions League. Ma soprattutt per provare a ‘riciclare’ Morata in un altro ruolo sul fronte d’attacco, stante che il superbomber Dusan Vlahovic ha ovviamente prenotato il ruolo di punta centrale. Ad ogni modo potrebbero non essere finite qui le trattative tra il Diavolo e la Vecchia Signora: all’orizzonte potrebbe esserci l’assalto rossonero a Federico Bernardeschi. L’ex viola è in scadenza di contratto e già tra 48 ore potrebbe liberarsi a zero. Magari con destinazione Milano.