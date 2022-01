Calciomercato Juve, lo scontento va via | Tre opzioni sul tavolo

Calciomercato: il giocatore cercato dalla Juventus ha ormai deciso di cambiare aria: tre club si contendono l’attaccante, ma il tempo stringe

Quello di gennaio è indubbiamente stato – e lo è ancora, considerando che mancano ancora oltre 30 ore – il meracto degli attaccanti. Non solo quelli ambìti per il futuro e sui quali si lavora per un tesseramento a luglio, ma anche quelli in scadenza di contratto. Sui quali magari si può sognare un colpo a prezzi di saldo già in questa finestra di scambi.

Uno dei pezzi pregiati che ormai è certo di non rinnovare l’accordo col suo club, gioca nel Barcellona. L’entourage del calciatore ha rifiutato diverse proposte per proseguire il matrimonio: tutte cadute nel vuoto. L’attaccante ha ormai rotto con Xavi e col presidente Laporta: la cessione è sicura, ma il tempo stringe per chiudere il trasferimento nelle prossime 30 ore. Operazione necessaria, per il club blaugrana, per evitare di perdere a zero il suo tesserato, già messo nel mirino della Juve da qualche mese a questa parte.

Calciomercato Juve, Dembelé cambia aria: tre big lo hanno nel mirino

Tuttavia, nonostante il corteggiamento per Ousmane Dembelé, il protagonista della vicenda, sia datato, il club bianconero sembra essersi tirato fuori dalla contesa. Sissoko, l’agente del bizzoso transalpino, avrebbe già in mano un accordo stretto col PSG, che ha offerto all’esterno un ricco contratto, comprensivo addirittura di una casa. Particolare non trascurabile, il ricco club francese avrebbe chiesto al giocatore di restare al Barça fino a fine stagione, per poi trasferirsi a zero a Parigi nel prossimo luglio. Inutile dire come il club catalano abbia idee diverse in merito.

Ovviamente il PSG, col pesante nodo da risolvere che grava sul possibile affare, resta in corsa per il giocatore. All’asta partecipano però anche Chelsea e Manchester United, ingolosite dalla possibilità di mettere a segno un colpo niente male con un importante risparmio sul costo del cartellino.