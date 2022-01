Lascia la Juventus, via con lo scambio: che ‘scippo’ a Mourinho

Un calciatore della Juventus potrebbe finire in un importante scambio nel prossimo futuro: ‘scippo’ del club bianconero a Mourinho

Sono ore bollenti quelle che stanno caratterizzando il calciomercato della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha deciso di rilanciare fin da subito le proprie aspettative, decidendo di intervenire già a gennaio con operazioni importanti sia in entrata che in uscita. La ciliegina sulla torta non può che portare il nome di Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è pronto a prendersi tutto e la significativa scelta del numero (il 7 di Ronaldo) dimostra quanto sia determinato e motivato. Ma questo colpo da favola non è bastato a saziare i bianconeri, che da tempo vogliono alzare l’asticella pure a centrocampo. È in arrivo, infatti, Zakaria dal Borussia Moenchengladbach, grazie alla parallela cessione di Rodrigo Bentancur al Tottenham. Un altro calciatore che sembrava destinato ad abbandonare la nave in questa sessione era Arthur. Su di lui, come sappiamo, c’è il forte interesse dell’Arsenal.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, tutto fatto per l’addio: oggi le visite mediche

Calciomercato Juventus, scambio con Arthur in estate: ‘scippo’ a Mourinho

Resta una porticina aperta per un tentativo last minute, ma parliamo di uno scenario estremamente complicato considerando l’addio imminente dell’uruguaiano. A quel punto, però, i discorsi potrebbero riaprisi la prossima estate. In particolare, le due società potrebbero mettersi d’accordo intavolando uno scambio con Xhaka, valutato sui 20-25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Tutto su de Ligt in estate: lo scambio che fa tentennare la Juventus

Lo svizzero 29enne è in rottura con i Gunners e molto probabilmente le loro strade si separeranno al termine dell’annata in corso. Se questa operazione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un vero e proprio scippo alla Roma di Jose Mourinho. Il mister portoghese, infatti, ha da tempo individuato l’ex Basilea come il regista ideale, che tanto desidera, da aggiungere al reparto. Ma la Juventus può rovinare i piani dello Special One.