Calciomercato Milan, scambio inaspettato | Pioli richiama il pupillo

Il Milan prova a impostare uno scambio con la Roma per giugno: Pioli richiama l’ex pupillo

Il Milan è la big di Serie A che ha fatto meno rumore in questo mercato invernale. I rossoneri hanno rinforzato il reparto offensivo con il giovanissimo classe 2004 Marko Lazetic ma Paolo Maldini sta già lavorando in vista del mercato estivo.

LEGGI ANCHE>>>Inter, ipotesi Calhanoglu bis: nuovo colpo a zero dal Milan

Stefano Pioli potrebbe spingere la società ad intervenire per rinforzare il centrocampo e il suo desiderio è un suo ex giocatore, avuto durante gli anni alla Fiorentina. Jordan Veretout, pupillo del tecnico rossonero, ha perso posizioni nelle gerarchie di José Mourinho, visto l’arrivo di Sergio Oliveira che ha già guadagnato la titolarità. Per il centrocampista francese potrebbe aprirsi un nuovo scenario proprio in ottica Milan in ottica giugno.

Il Milan tenta lo scambio Bennacer-Veretout

Sul francese è forte anche l’interesse di Juventus e Inter che, però, hanno altre priorità in quel ruolo. Il Milan, invece, potrebbe puntare forte su Veretout, soprattutto se da qui a fine stagione il suo minutaggio calerà, portando inevitabilmente ad un malumore del ragazzo. I rossoneri stanno valutando l’ipotesi di inserire nella trattativa Ismael Bennacer che ha una valutazione simile a quella di Veretout e potrebbe soddisfare le esigenze della Roma.