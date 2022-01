Juventus, colpo Vlahovic: “I soldi non sono la soluzione”

Dusan Vlahovic è diventato il nuovo attaccante della Juventus da pochi giorni: il suo acquisto è stato criticato, ecco il motivo

Un nuovo rinforzo da urlo per Massimiliano Allegri: Dusan Vlahovic è la ciliegina sulla torta per la Juventus, pronta ad essere protagonista nella seconda parte di campionato.

Il club bianconero è stato così molto attivo sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo: l’acquisto di Vlahovic è stato anche criticato per le modalità, ma firmerà nelle prossime ore anche il centrocampista svizzero Denis Zakaria.

Ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” è intervenuto Zbigniew Boniek che ha espresso il suo punto di vista sull’acquisto di Vlahovic: “Ha fatto un grande colpo, ma ho un’idea molto chiara del calcio e non la cambio”.

Poi ha aggiunto: “La squadra non si compra visto che i soldi non sono la soluzione, non sempre almeno. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima. Per quanto riguarda i fatti si è rivelata un’operazione sportivamente fallimentare”. Infine, ha rivelato: “La Juve ha fatto bene a Ronaldo, ma Ronaldo non ha fatto bene alla Juve”.

Juventus, colpo Vlahovic: pronto per Allegri

La Juventus si affiderà così fin da subito all’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, pronto a caricarsi sulle spalle tutto il peso delle responsabilità. La compagine bianconera cercherà così di risalire velocemente in classifica arrivando tra le prime quattro della classifica di Serie A. Un’impresa ardua, ma non è affato impossibile per Dybala e compagni.