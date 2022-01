Regalo da sogno, Agnelli fa impazzire i tifosi: super colpo Juventus

La Juventus pianifica un grande colpo per i cento anni della proprietà Agnelli: i tifosi bianconeri possono esultare

La società bianconera, è sotto gli occhi di tutti, è stata l’assoluta protagonista della sessione di calciomercato invernale. Vlahovic e Zakaria entreranno subito a far parte della rosa di Allegri, Gatti invece resterà a Frosinone ed approderà a giugno. In uscita, Kulusevski e Bentancur volano a Londra da Conte, al Tottenham. I piani della Juventus per il futuro, sono tuttavia, già molto chiari. L’intenzione di tornare subito al vertice sia in Italia che in Europa, a suon di grandi colpi. Ed è in vista dell’anno del centenario della proprietà della famiglia Agnelli che la tifoseria bianconera potrebbe ricevere una clamorosa sorpresa tra le entrate.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, colpo Vlahovic: “I soldi non sono la soluzione”

‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea infatti come la Juventus punti ad alzare un trofeo importante nell’anno del centenario della proprietà Agnelli. Il 2023, dunque, può essere l’anno giusto per un salto di qualità importante, anche in Europa, per la ‘Vecchia Signora’. Ed in tal senso l’idea del patron Andrea Agnelli sarebbe quella di regalare a Massimiliano Allegri, l’anno prossimo, un colpo di assoluto valore che possa rilanciare nell’immediato le ambizioni europee della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato DIRETTA, ultimo giorno di trattative: Juventus scatenata

Juventus, colpo per il centenario: Agnelli punta Salah

Il nome giusto può essere quello di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool ed in scadenza con i ‘Reds’ nell’estate 2023. Ecco quindi che, secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat‘, senza rinnovo l’egiziano potrebbe partire già durante la prossima sessione di calciomercato. Il rapporto tra l’esterno e Klopp non è dei migliori e le parti, per l’eventuale prolungamento, sono al momento molto distanti.

Ci sta pensando da tempo il Barcellona, nel caso fallisse definitivamente l’assalto ad Erling Haaland. La Juventus, che aveva provato a sondare il terreno anche in passato per l’ex romanista, potrebbe tornare alla carica e piazzare un’offerta a pochi mesi dalla scadenza del contratto di Salah con il Liverpool.

LEGGI ANCHE >>>Lascia la Juventus, via con lo scambio: che ‘scippo’ a Mourinho

Situazione dunque in divenire, la Juventus (lo ha già dimostrato in questo mese di gennaio) vuole tornare protagonista già a partire dalla prossima stagione: l’offerta per Salah si aggirerebbe intorno ai 55 milioni di euro.