Sorpresa in Serie A per Dybala, sfida a Juve e Inter: l’occasione giusta

Paulo Dybala dovrà prendere una decisione in tempi brevi per quanto riguarda il suo futuro: sorpresa per il suo futuro

Tutto cambia improvvisamente anche nel mondo del calcio: il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto proprio quando sembrava tutto fatto per il rinnovo contrattuale.

La Juventus dovrà capire le priorità di Paulo Dybala per poi prendere una decisione definitiva dopo i colpi di gennaio. A novembre il rinnovo del talentuoso giocatore argentino sembrava ad un passo, poi le dinamiche sono cambiate e i progetti futuri potrebbero essere modificati. La “Joya” ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno con tanti club d’Italia e d’Europa già interssanti a lui.

Leggi anche –> Lascia la Juventus, via con lo scambio: che ‘scippo’ a Mourinho

Leggi anche –> Calciomercato Juve e Napoli, occasione ‘gratis’: offerto il parametro zero

Calciomercat Juventus, suggestione Napoli per Dybala

La suggestione per Dybala potrebbe arrivare in Serie A con il Napoli, che potrebbe pensare al colpo a parametro zero dando un dispiacere alla società bianconera. Lo stesso presidente della compagine azzurra, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto ad un sacrificio per accontentarlo per quanto riguarda l’ingaggio. Un innesto funzionale per la trequarti di Spalletti che dirà addio a giugno a Lorenzo Insigne, già ufficiale al Toronto. Il Napoli sfiderà così anche l’Inter, che monitora ormai da mesi il talentuoso giocatore bianconero in rotta proprio con la Juventus. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro prima della scelta definitiva.