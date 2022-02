Juventus scatenata: pronto il colpo a zero dai rivali

Dopo aver vissuto un mercato straordinario, la Juventus pensa già al futuro e sogna il colpo a parametro zero dal Milan

La Juventus sta vivendo un periodo particolare e, dopo nove anni di successi in Serie A, per la seconda volta consecutiva dovrà dire allo scudetto che è ormai troppo lontano. I bianconeri sono al momento al quinto posto in classifica e devono lottare per raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Sorpresa in Serie A per Dybala, sfida a Juve e Inter: l’occasione giusta

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Kessie a giugno

La Juventus si è rinforzata parecchio in questo calciomercato e vuole assolutamente migliorare il proprio rendimento per qualificarsi alla prossima Champions League, che rappresenta un passaggio fondamentale per rinforzarsi ulteriormente nel calciomercato estivo. Nel mirino della società ora sembra esserci un elemento del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala: doppio erede

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus vorrebbe fare un tentativo per acquistare Franck Kessie. Il calciatore ivoriano ha un contratto in scadenza nel mese di giugno con il Milan e fino a questo momento non è ancora arrivato il rinnovo di contratto, che sembra essere sempre più lontano.

LEGGI ANCHE >>> Asse Juventus-Tottenham: il nuovo affare a giugno

Si è parlato anche di un assalto già a gennaio ma non c’era la necessità di acquistare altro. La Juventus dunque potrebbe fare il tentativo nei prossimi mesi per rinforzarsi nel mese di giugno.