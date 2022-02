Asse Juventus-Tottenham: il nuovo affare a giugno

Asse Juventus-Tottenham: dopo gli affari Bentancur e Kulusevski, un giocatore degli Spurs potrebbe fare il percorso inverso a giugno. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

È la Juventus la regina indiscussa del calciomercato invernale che si è concluso ieri sera. A sorpresa il club bianconero ha portato subito a Torino Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, assicurandosi anche Gatti che resterà a Frosinone fino al termine della stagione.

Importanti operazioni anche in uscita: hanno salutato la Juve Ramsey, ceduto ai Rangers, e Bentancur e Kulusevski, entrambi al Tottenham degli ex Paratici e Conte. Due affari da circa 60 milioni di euro complessivi che consolidano l’asse tra Torino e Londra grazie ai rapporti tra i dirigenti. E in estate un giocatore del Tottenham potrebbe fare il percorso inverso.

Calciomercato Juventus, ipotesi Reguilon: tutti i dettagli

La Juventus pensa anche al post Alex Sandro e potrebbe tornare a bussare alla porta di Paratici per Sergio Reguilon. Il club bianconero aveva già seguito il terzino ex Siviglia e non è escluso che possa fare un tentativo in estate. Il 25enne è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato circa 25 milioni di euro, e non è considerato incedibile da Antonio Conte. La società bianconera, dal canto suo, è già alla ricerca di un nuovo terzino titolare e nella rosa dei nomi potrebbe dunque finire anche Reguilon. Bentancur e Kulusevski potrebbero essere solo i primi due affari sull’asse Juventus–Tottenham. Staremo a vedere.