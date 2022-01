Calciatori in scadenza nel 2022: da Dybala a Pogba, che occasioni

La lista dei calciatori in scadenza a giugno 2022: da Dybala a Kessie, passando per Mbappe e Pogba, quante occasioni a parametro zero

La carica dei 2022: sono i calciatori in scadenza, quelli che a fine stagione potranno dire addio alle attuali società senza alcun vincolo. Un elenco nutrito che fa brillare gli occhi dei dirigenti dei grandi club che assaporano il gusto di un colpo da novanta a parametro zero.

Qualche nome? Da Kylian Mbappe a Paulo Dybala, da Paul Pogba a Franck Kessie. Bastano questi per far venire l’acquolina in bocca a chi sogna il grandissimo acquisto a basso costo. Una folta schiera di calciatori, anche importanti, che non hanno rinnovato il contratto e chissà se mai lo faranno in questi pochi mesi che li separano dalla scadenza. Del resto negli ultimi anni la tendenza di andare via a parametro zero è decisamente aumentata anche per giocatori di primo livello. L’ultimo, almeno per la Serie A, ad aver deciso di chiudere senza rinnovare il rapporto con l’attuale club è Lorenzo Insigne. Lui dall’elenco dei calciatori in scadenza nel 2022 è già uscito, avendo trovato l’accordo con il Toronto.

Non sa ancora il proprio futuro Dybala, la cui trattativa per il rinnovo vive di alti e bassi: il suo nome è stato accostato a Inter e Manchester City e nelle prossime settimane ci sarà l’incontro con la Juventus che chiarirà i contorni della vicenda. Contorni che sembrano chiari per Kessie e Brozovic: il primo destinato a lasciare la Milano rossonera, il secondo a prolungare la sua permanenza in quella nerazzurra. Incerto il destino di Romagnoli del Milan, come quello di Ibrahimovic, vicino all’addio all’Inter Perisic. In bilico nella Juventus Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio. Sempre a Torino, sembra destinato a salutare i granata Andrea Belotti.

Calciomercato Serie A, i calciatori in scadenza nel 2022

Ma la schiera di calciatori della Serie A in scadenza nel 2022 è molto folta. Ve ne proponiamo un piccolo elenco, per forza di cose non esaustivo.

Dybala (Juventus), Brozovic (Inter), Kessie (Milan), Romagnoli (Milan), Belotti (Torino), Bernardeschi (Juventus), Felipe Luiz (Lazio), Mertens (Napoli), Cuadrado (Juventus), Perisic (Inter), Ospina (Napoli), De Sciglio (Juventus), Vecino (Inter), Ibrahimovic (Milan), Perin (Juventus), D’Ambrosio (Inter), Destro (Genoa), Vidal (Inter), Ghoulam (Napoli), Lucas Leiva (Lazio), Kalinic (Verona), Kolarov (Inter), Malcuit (Napoli), Juan Jesus (Napoli), Handanovic (Inter), Ranocchia (Inter), Santon (Roma), Ribery (Salernitana), Reina (Lazio).

Andando all’estero, invece, di nomi importanti ce ne sono davvero tanti: Mbappe può lasciare a zero il Psg, come Pogba lo United. Altri calciatori a fine contratto tra i big sono: Rudiger, Sule, Christensen, Ousmane Dembele, Kamara, Ginter, Lacazette, Lingard, Denayer, Mazraoui, Grillitsch, Di Maria, Tolisso, Zagadou, Januzaj, Modric, Isco, Sergio Roberto, Luis Suarez, Witsel,