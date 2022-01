Juventus, il Chelsea non molla Chiesa: contromossa dei bianconeri

Il Chelsea ha messo nel mirino Federico Chiesa da diverso tempo, e nonostante l’infortunio continua a seguirlo: contromossa della Juventus

La Juventus a metà stagione ha dovuto rinunciare fino al termine di essa a uno dei suoi top player, Federico Chiesa. Infatti l’esterno bianconero ha riportato la rottura del legamento crociato che gli ha fatto finire la stagione con largo anticipo. Senza dubbio però l’ex Fiorentina continua a essere uno dei talenti italiani migliori degli ultimi anni.

Per questo motivo continua a interessare a molti top club europei, in particolare al Chelsea. Infatti i ‘Blues’ lo hanno messo nel mirino da molto tempo e in caso di segnali di recupero positivi, potrebbero tentare un nuovo assalto in estate. Così la Juventus prepara una contromossa a sorpresa.

Juventus, il Chelsea ancora forte su Chiesa: contromossa Jorginho

La Juventus continua a essere preoccupata per il futuro di Federico Chiesa. Dopo il tremendo infortunio rimediato contro la Roma, ora i bianconeri vengono spaventati dal continuo interesse del Chelsea per l’esterno ex Fiorentina. Infatti nonostante l’infortunio, i ‘Blues’ continuerebbero a puntare Chiesa per il prossimo calciomercato estivo, fiduciosi di un recupero importante.

Così la Juventus potrebbe pensare a una contromossa a sorpresa. Infatti per Chiesa i bianconeri potrebbero chiedere in cambio Jorginho, centrocampista della Nazionale italiana campione d’Europa. Una contromossa che in caso di addio dell’esterno porterebbe un importante rinforzo a centrocampo, reparto dove la rosa di Allegri continua a mostrare lacune preoccupanti.