Affondo Juventus per Frattesi: il due per uno per tentare il Sassuolo

Davide Frattesi è uno dei calciatori più ambiti della Serie A: la Juventus vuole sbaragliare la concorrenza e prova a tentare il Sassuolo con il due per uno

Juventus regina del mercato con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Al contrario delle aspettative e di quanto professato da Allegri e dirigenza qualche settimana fa, i bianconeri hanno fatto tanto nella finestra di mercato invernale.

Il tecnico toscano potrà contare per la seconda parte di stagione sui gol di Vlahovic e sul dinamismo di Zakaria, un doppio arrivo che rimette la Juventus tra le favorite per la corsa Champions nonostante il distacco in classifica. Ma Cherubini non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e sta già lavorando al prossimo anno. Del resto la rosa bianconera ha bisogno ancora di rinforzi per essere competitiva per il titolo. La strategia è già delineata con la scelta di puntare su calciatori giovani, anche se di alta qualità. Un identitk che corrisponde alla perfezione a quello di Davide Frattesi.

Il 23enne si sta mettendo in mostra nel Sassuolo ed è uno dei gioielli della squadra di Dionisi più corteggiati. In Italia non c’è big che non lo ha messo nella lista degli obiettivi. L’Inter è pronta a far partire l’assalto per lui e Scamacca, il Milan ci pensa ma la Juventus potrebbe avere la carta giusta per tentare Carnevali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio de Ligt: doppio colpo da urlo

Calciomercato Juventus, lo scambio per prendersi Frattesi

I bianconeri non hanno intenzione di mollare la presa su Frattesi e pur di convincere il Sassuolo e battere la concorrenza sono pronti a mettere sul piatto due giovani. In neroverde potrebbe così finire Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano che ha bisogno di minutaggio per dimostrare il suo lavoro. Lo stesso minutaggio di cui necessità in Serie A il neo-acquisto bianconero Federico Gatti. Il difensore è stato acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Frosinone e, la Juventus potrebbe provare ad offrirlo al Sassuolo per avere il via libera per Frattesi.

Un nome che terrà banco a lungo nei prossimi mesi. Inter e Milan sulle sue tracce ma è la Juventus a provare l’affondo decisivo.