Paratici ‘alleato’ della Juventus, ci risiamo: altro colpo del Tottenham

Dubbi sulle mosse di mercato di Fabio Paratici che intanto punta un altro big della Juventus

La Juventus si prepara a testare i nuovi colpi di mercato. Dusan Vlahovic e Denis Zakaria saranno i due giocatori con i riflettori puntati nel weekend di Serie A.

Intanto, però, la società valuta anche nuovi obiettivi di mercato per giugno viste le partenze di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Entrambi sono approdati al Tottenham di Antonio Conte, grazie al lavoro di Fabio Paratici. Due ex bianconeri che proprio dalla Juve hanno chiuso due affari importanti anche in ottica futura. In merito alle mosse di Paratici ha parlato il giornalista Stefano Agresti a ‘Radio Radio’: “Paratici i migliori colpi per la Juve li ha fatti quando ha lasciato la Juve”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cessione a prezzo di saldo: sfida a due

Sì perché di fatto Paratici ha quasi pareggiato l’investimento fatto dalla Juventus per Vlahovic, destando un dubbio generale sui soldi sborsati per due giocatori come Kulusevski e Bentancur che di certo non hanno dimostrato di meritare quelle cifre.

Paratici scatenato: punta anche Rabiot

Una mossa, quella di Paratici, che ha letteralmente risollevato il bilancio della Juventus dopo l’enorme sforzo economico fatto per il bomber serbo ex Fiorentina. Paratici, però, crede molto nei giocatori che lui stesso ha voluto fortemente già alla Juve e a giugno potrebbe puntarne un altro, Adrien Rabiot. La ‘Vecchia Signora’ lo considera importante ma non centrale, soprattutto dopo l’arrivo di Zakaria. Un eventuale assalto del Tottenham per il francese potrebbe andare a buon fine.