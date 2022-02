Calciomercato Juventus, cessione a prezzo di saldo: sfida a due

Dopo aver messo a segno il più grande colpo del calciomercato invernale, la Juventus si prepara a qualche cessione in estate: sfida a due per il centrocampista a prezzo di saldo

La Juventus non ha badato a spese in questa sessione invernale di calciomercato e ha deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione per scalare la classifica. I bianconeri hanno infatti messo a segno il colpo Vlahovic dalla Fiorentina per l’attacco, e l’arrivo di Zakaria a centrocampo.

A dire addio alla Juventus invece sono stati Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Un altro addio a centrocampo però potrebbe arrivare in estate. Vista la situazione contrattuale un centrocampista potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo. Due club sarebbero già pronti a sfidarsi.

Juventus, Rabiot via in estate: Lione e Marsiglia si sfidano per il francese

La Juventus prima di mettere a segno nuovi colpi di calciomercato potrebbe pensare prima a cedere qualche esubero. Dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera Adrien Rabiot sembrerebbe essere sceso nelle gerarchie juventine. Per questo motivo, ma non solo, in estate il centrocampista francese potrebbe essere inserito nella lista dei cedibili.

Infatti a giugno 2023 Rabiot vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus, e così i bianconeri potrebbero pensare di venderlo a prezzo di saldo. Sulle tracce del centrocampista francese ci sarebbero già Lione e Marsiglia, con la Juventus che avrebbe fissato il prezzo intorno ai 10 milioni di euro. Dunque anche nella sessione invernale di calciomercato la Juventus potrebbe continuare a mettere in atto la propria rivoluzione.