Calciomercato Milan, assalto al big | Il jolly per lo scambio

In vista della prossima stagione, il Milan pianifica un colpo già preparato da tempo: c’è una preziosa carta da poter giocare

Si è appena conclusa la sessione invernale di mercato, ma è come se non se ne fosse accorto nessuno. Tutte le squadre, sull’onda della finestra di gennaio, iniziano già a pianificare quei colpi che, per i motivi più disparati, non è stato possibile mettere a segno qui-ed-ora.

Non fa eccezione il Milan, sempre a caccia di profili interessanti sia per la linea difensiva – complice il probabile addio di Romagnoli – sia per il centrocampo, stante la grana Kessié ancora da risolvere. E non dimentichiamoci della trequarti e dell’attacco, col dilemma Ibra (età e condizioni fisiche). La dirigenza rossonera ha cerchiato sul proprio taccuino un giocatore già seguito la scorsa estate, e che potrebbe finalmente lasciare il suo club nel prossimo giugno.

Calciomercato Milan, assalto a Luis Alberto: la pedina Saelemaekers

Che Luis Alberto sia un pallino di Maldini e Pioli, non lo si scopre certo oggi. Il fantasista della Lazio, il cui rapporto con Sarri stenta ancora a decollare, potrebbe verosimilmente chiedere la cessione alla fine di questa stagione. La mancanza di obiettivi concreti da perseguire – la zona Champions è lontana – nonchè il deludente mercato di gennaio, avrebbero spinto il giocatore a fare ancora più pressioni su Lotito per una partenza che si consumerà a fine anno. Il Milan, che ha aspettato pazientemente, è pronto a fare la sua mossa.

La società di Via Aldo Rossi potrebbe mettere sul piatto addirittura Alexis Saelemaekers, il jolly di centrocampo che tanto bene potrebbe figurare con mister Sarri. Molto probabilmente Maldini dovrà aggiungere un conguaglio economico all’affare, considerando la diversa valutazione dei due giocatori in ballo, ma c’è ottimismo sull’aver trovato la carta giusta da giocare. Nei prossimi mesi il dialogo proseguirà, nella speranza – da parte rossonera – che tutto si concluda positivamente.