Juventus e Milan si sfidano: Mourinho lo mette in vendita

Cercasi rinforzi in Serie A, con Mourinho che potrebbe decidere di mettere in vendita un giocatore: sulle sue tracce Juventus e Milan

La prima stagione di Josè Mourinho sulla panchina della Roma sta vivendo sicuramente alti e bassi. Vittorie importanti come quella di Bergamo contro l’Atalanta, e sconfitte pesanti come quella in Conference League contro il Bodo Glimt o il crollo improvviso contro la Juventus.

Con il calciomercato invernale che si è ormai chiuso, Josè Mourinho sta già ragionando sui colpi in entrata e in uscita per la prossima sessione estiva per i trasferimenti. In uscita dal club capitolino potrebbe esserci un centrale difensivo, sul quale ci sarebbe già l’interesse di Juventus e Milan.

Roma, Ibanez in uscita: Juventus e Milan si sfidano per il centrale brasiliano

La Roma ha mostrato diverse debolezze in questa prima stagione targata Josè Mourinho, e una di queste sembrerebbe essere la sicurezza difensiva. In particolare a non vivere una stagione particolarmente positiva sembrerebbe essere Roger Ibanez, che alterna ottime prestazioni a errori madornali in fase di impostazione, come quello a San Siro contro il Milan.

31 presenze nella prima parte di stagione e 3 gol messi a segno per il brasiliano, che in estate potrebbe essere inserito nella lista dei calciatori sacrificabili nella prossima sessione di calciomercato. Sulle tracce di Ibanez ci sarebbero sia Juventus e Milan. Entrambe le squadre sarebbero alla ricerca di rinforzi in difesa, e tra sei mesi potrebbero sfidarsi proprio per il centrale brasiliano.