Addio eccellente, l’Inter pensa al sacrificio per il doppio colpo italiano

Chiusa la sessione inverale è tempo di pensare già all’estate: lo fa l’Inter che pensa ad un sacrificio eccellente per finanziarie il doppio colpo made in Italy

L’Inter ha migliorato ulteriormente la rosa con un doppio colpo nel mercato di gennaio. Simone Inzaghi nella seconda parte di stagione potrà contare anche su Gosens e Caicedo, due nuovi tasselli in una rosa che è già in testa al campionato e ora dovrà affrontare anche l’impegno europeo.

Chiusa la finestra di mercato invernale, la parola torna nuovamente al campo che nei prossimi mesi sarà chiamato a dare i verdetti definitivi. Intanto la società guarda già alla prossima stagione e si proietta ai colpi da piazzare per mantenere forte la squadra e intervenire in quei ruoli dove si può fare un ulteriore passo in avanti. Marotta e Ausilio puntano a rendere ancora più ‘italiana’ l’Inter e da tempo hanno iniziato contatti e discorsi con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi. Una duplice operazione che richiede però un investimento di circa 65 milioni: 40 per l’attaccante, 25 per il centrocampista. Una cifra importante che i nerazzurri devono recuperare in qualche modo. Ecco perché si fa strada l’ipotesi di un sacrificio eccellente in estate.

Calciomercato Inter, cessione big per Scamacca e Frattesi

Oltre ai possibili addii a fine anno di Vidal e Sanchez, con un taglio importante sul fronte ingaggi, l’Inter potrebbe dover mettere in vendita uno dei pezzi pregiati della rosa di Inzaghi. Quattro i nomi sui quali si possono accendere i riflettori questa estate sul fronte cessioni. Si tratta di Skriniar, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez.

Per il centrale slovacco si parte da una valutazione da cinquanta milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2023 con le trattative per il rinnovo già iniziate. Ha già messo la firma sul nuovo contratto Bastoni per il quale l’Inter si siederà a parlare soltanto davanti ad una proposta da almeno sessanta milioni di euro. Per lui contratto fino al 2024, mentre Barella ha firmato da poco un accordo di due anni più lungo. Anche per questo strapparlo all’Inter sarà un affare non semplice e richiederà un esborso economico di almeno 70 milioni.

Qualcosina in più servirà a chi vuole mettere nel proprio attacco Lautaro Martinez, un altro fresco di rinnovo fino al 2026. Quattro big sul quale Inzaghi vuole puntare ma che davanti ad una ricca offerta potrebbero essere ceduti per finanziare il doppio colpo Scamacca-Frattesi.