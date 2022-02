Calciomercato, rinnovo UFFICIALE in Serie A: firma fino al 2024

Bremer prolunga il contratto con il Torino. Il comunicato ufficiale del club

Chiusa la ‘telenovela’ Bremer. Il difensore del Torino, esploso con l’arrivo di Juric, ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2024. In questa stagione ha giganteggiato nella retroguardia granata, dimostrando di essere pronto per il grande salto verso una big.

Nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento da parte del Milan ma alla fine Cairo ha deciso di blindare il giocatore. La società ha annunciato il rinnovo nella giornata di mercoledì 2 febbraio: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024.”

Calciomercato Torino, Cairo blinda Bremer fino al 2024

Nella nota ufficiale, il Torino ha elogiato la crescita del difensore: “Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo 1997. Arrivato al Torino nell’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze ed un gol).

“La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura – continua il club -, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) in 98 presenze ufficiali.”