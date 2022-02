Calciomercato, il Milan sceglie l’erede di Ibra | Duello con la big

Il Milan ha scelto l’erede di Ibrahimovic ma deve fare i conti con la concorrenza spietata soprattutto dalla Premier League

Certamente il mercato invernale del Milan non è stato all’altezza di quello delle rivali, Inter e Juventus. La società rossonera ha provato a pizzare qualche colpo ma senza svenarsi e alla fine ha preferito preservare il bilancio e puntare solo sul giovane ragazzo della Stella Rossa, Marko Lazetic.

Palo Maldini, però, sta già ragionando in ottica giugno e inevitabilmente uno dei reparti più attenzioni è quello offensivo. Ibrahimovic e Giroud non danno garanzie nel lungo periodo e Pioli necessità di un rinforzo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il Milan si sarebbe inserito nella corsa ad Alexander Isak, centravanti della Real Sociedad.

Un giovane svedese, classe ’99, che potrebbe prendere le eredità di Ibra al centro dell’attacco rossonero. Arrivato dl Borussia Dortmund per 15 milioni di euro nella stagione 2019-20, si è subito messo in mostra per le sue doti tecniche e di goleador. Lo svedese sta disputando un ottima stagione con 7 gol all’attivo tra Liga ed Europa League.

Il Milan punta Isak: duello con l’Arsenal

L’anno scorso ha realizzato 17 gol in 34 partite, attirando l’attenzione di diversi club europei, in particolare l’Arsenal che a oggi è la rivale principale del Milan. Dopo il trasferimento dei giorni passati di Aubameyang al Barcellona, i Gunners sono all’assalto di un nuovo centravanti e Isak sembra essere il preferito di Arteta.

Il Milan considera Isak il profilo ideale per dare nuova linfa all’attacco e proseguire la politica dei giovani che da diversi anni ormai sono una prerogativa del club. L’Arsenal, però, è disposto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro che potrebbero battere la concorrenza dei rossoneri.