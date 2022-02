Intreccio con Conte e Guardiola: il nuovo partner di Vlahovic alla Juve

Intreccio tra bomber in Europa che coinvolge anche Juventus e Napoli: ecco gli attaccanti coinvolti

Il Tottenham di Antonio Conte è stato uno dei club protagonisti del calciomercato invernale, come testimoniano gli arrivi di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, due rinforzi importanti per gli Spurs nella corsa alla Champions.

Il Tottenham, però, aveva provato ad avvicinarsi anche a Victor Osimhen, respinto dal Napoli in maniera categorica. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, Paratici e Conte starebbero studiando la strategia giusta per tornare all’assalto del bomber nigeriano in estate. Gli Spurs vogliono perseguire questa pista a prescindere dal futuro di Harry Kane che potrebbe, questa volta davvero, lasciare Londra a fine stagione per trasferirsi al Manchester City.

Allo stesso tempo la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo intreccio di centravanti e potrebbe regalare un nuovo attaccante ad Allegri che andrebbe ad affiancare Vlahovic dalla prossima stagione, vista ormai la quasi certa partenza di Alvaro Morata in estate e il probabile divorzio con Paulo Dybala.

Conte sceglie Osimhen per il dopo Kane, la Juve punta Gabriel Jesus

Gli incroci tra gli attaccanti in Premier League tirano in ballo proprio Osimhen. Infatti il Tottenham potrebbe perdere il proprio bomber, Kane, che prenderebbe il posto di Gabriel Jesus al City. Proprio il brasiliano potrebbe lasciare il club di Pep Guardiola per accasarsi alla Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha questa tentazione già da tempo. Una suggestione che potrebbe prendere forma, qualora Paulo Dybala non dovesse rinnovare.

Sulla sponda Tottenham, Antonio Conte dovrebbe correre ai ripari per garantirsi un centravanti di alto livello e Osimhen in questo momento è la prima scelta degli Spurs. Il Napoli chiede almeno 80 milioni di euro per lasciarlo partire e il Tottenham potrebbe essere disposto a compiere questo grande sforzo economico.