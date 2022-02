Il Chelsea tenta la Roma per Zaniolo: scambio e sorpasso alla Juve

La Roma è alle prese con l’assalto a Nicolò Zaniolo. L’offerta del Chelsea tenta particolarmente Tiago Pinto

Dopo due settimane di sosta, ricomincia il campionato di Serie A. Un weekend importantissimo in cui spiccano il derby di Milano e la sfida per l’Europa tra Fiorentina e Lazio. A Torino cresce l’attesa per l’esordio di Vlahovic con la maglia della Juventus. Josè Mourinho invece, ha avuto i suoi rinforzi in piena sessione di mercato e riprenderà il cammino da Roma-Genoa.

Le parole di Tiago Pinto sul rinnovo di Nicolò Zaniolo hanno alimentato numerose voci di mercato. Il talento dell’esterno è indiscutibile e inevitabilmente lo rende appetibile sul mercato. La frase “non posso garantire che resterà alla Roma”, ha scatenato una vera e propria asta per l’acquisto dell’ala destra classe 1999. In Italia, la Juventus sembrerebbe la società in pole, mentre all’estero Zaniolo piace moltissimo al Tottenham di Antonio Conte. Sempre da Londra, anche il Chelsea sarebbe pronto a sferrare l’assalto al giallorosso. I Blues tentano Pinto con uno scambio.

Calciomercato, il Chelsea tenta la Roma per Zaniolo: Pulisic o Ziyech le pedine di scambio

Nicolo Zaniolo potrebbe cambiare maglia a partire dalla prossima stagione. Attualmente, il contratto che lo lega alla Roma è valido fino al 2024. Nonostante ciò, la società dei Friedkin non sarebbe in grado di resistere ad offerte da capogiro. In Italia, oltre alla Juventus, è molto difficile che una delle big riesca ad acquistarlo. La situazione è diversa in Premier League, dove da Londra sono pronti a fare follie per l’ala destra di Mourinho: Tottenham e Chelsea si sfidano a suon di milioni ma l’offerta dei Blues potrebbe definitivamente convincere Pinto e la proprietà.

Il Chelsea avrebbe messo sul piatto uno tra Ziyech e Pulisic. Il primo, trequartista maroccino classe 1993, ha totalizzato 12 reti e 8 assist in 63 partite: può partire con uno scambio più un compenso economico. Pulisic è un’ala destra – 20 reti e 17 assist in 96 partite -, ha un anno in più di Zaniolo e per lui lo scambio potrebbe avvenire alla pari.