La Juventus si prende Kessie, il Milan ha la vendetta pronta: il piano

Possibile intreccio tra Juventus e Milan: i rossoneri pronti a vendicarsi dello sgarbo bianconero, serve però uno sforzo economico

Juventus regina del mercato, Milan delusione della finestra di gennaio. La sessione invernale della campagna trasferimenti ha visto bianconeri e rossoneri vivere due momenti completamente diversi.

Allegri ha ricevuto due regali inattesi e graditi come Zakaria e, soprattutto, Vlahovic, mentre Pioli – giovane Lazetic a parte – non ha avuto alcun pacchetto da scartare. Ora è già tempo di proiettarsi alla prossima estate quando Cherubini vorrà completare il lavoro compiuto in questa finestra di mercato: serve sicuramente qualcosa per la difesa, al di là della possibile partenza di de Ligt, ma anche il centrocampo dovrà avere forze nuove.

Da questo punto di vista la Juventus segue attentamente l’evolversi della questione Kessie ed è pronta a ‘scippare’ l’ivoriano a zero al Milan. Uno ‘sgarbo’ davanti al quale i rossoneri non hanno intenzione di restare indifferenti e pensano già alla grande vendetta. Un piano che ha però diversi ostacoli ed una grande condizione perché possa verificarsi: la qualificazione alla Champions League.

Calciomercato Milan, Kessie-Juventus: vendetta Dybala

Se Pioli riuscirà a portare il Milan tra le prime quattro della Serie A, ecco che Maldini e Elliott potrebbero provare ad imbastire la ‘grande vendetta’ alla Juventus. Il nome è, ovviamente, quello di Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri e nelle prossime settimane è previsto un incontro tra la dirigenza e il suo agente Antun.

L’addio è una ipotesi che ha preso corpo anche in virtù dell’investimento fatto su Vlahovic, ma non è certo. Il Milan è pronto a farsi avanti anche se gli ostacoli non mancano, partendo dalla concorrenza. Il Manchester City, come raccontato da Calciomercatonews.com, è un affare possibile, così come tra le società interessate ci sono anche Atletico Madrid e il Tottenham del duo Conte-Paratici.

Poi c’è da fare i conti con l’ingaggio: Dybala vuole di più dei 7,5 milioni percepiti a Torino e i rossoneri dovrebbero fare un’eccezione alla loro linea per accontentare la Joya, magari inserendo qualche bonus in più. Tutto però passa dalla Champions: senza qualsiasi sogno rossoneri sarebbe destinato ad essere cestinato in men che non si dica.