Il tecnico non ci sta, attacco a Roberto Mancini: “Non lo ha capito”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della sua squadra, il tecnico non le ha mandate a dire al ct della Nazionale Italiana

Le scelte del ct azzurro Roberto Mancini, che ha chiamato ben 35 giocatori per lo stage di Coverciano tenutosi tra il 26 ed il 28 gennaio, hanno fatto discutere non solo per la presenza di Mario Balotelli. Anche qualche altro nome – o meglio l’assenza di qualche profilo che ben sta figurando in Serie A – è stato oggetto di discussione. Ed in talune circostanze anche di qualche attacco diretto al selezionatore.

È il caso ad esempio di Gianluca Caprari, il trequartista del Verona protagonista della sua miglior stagione in carriera. Già premato dall’AIC – ma non dalla Lega Calcio, che gli ha preferito Giacomo Raspadori – come miglior giocatore del mese di gennaio, l’ex Roma è stato ignorato dal commissario tecnico. Nonostante la cospicua presenza, in termini numerici, di debuttanti assoluti, o giovanissimi, o calciatori militanti in squadre di Serie B, il gioiello di Tudor non è stato preso in considerazione. Proprio il tecnico degli scaligeri ha voluto dire la sua sull’argomento nella giornata di oggi.

Caso Caprari, Tudor attacca Mancini: “Ma chi se ne frega”

“Avrebbe meritato di essere convocato – ha incalzato Tudor su Caprari in conferenza stampa – . Ha spaccato in queste quattro partite, ed invece la Lega Serie A ha votato Raspadori che ha fatto la metà di Gianluca. Lui è stato per distacco il migliore calciatore della Serie A dall’inizio del 2022: l’AIC – dice riferendosi al premio che ogni mese l’ Assocalciatori assegna – lo ha capito, Mancini no. Avrà fatto altri ragionamenti, ma chi se ne frega. Gianluca ha fatto molti sacrifici per arrivare a questo punto e, fossi in lui, sarei contento già solo per questo”, ha concluso.