Il Bayern Monaco bussa alla porta della Juventus: scambio più cash

Il club tedesco all’assalto del difensore bianconero. La Juventus chiede 40 milioni più il cartellino del gioiellino

La sessione invernale di calciomercato ha reso la Juventus più attrezzata per la fase finale della stagione. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic hanno rinforzato la mediana e l’attacco mentre gli addii di Bentancur, Kulusevski e Ramsey hanno alleggerito le casse. Da sottolineare anche il colpo Federico Gatti, difensore del Frosinone che si unirà alla squadra a partire da giugno.

L’età di Bonucci e Chiellini, rispettivamente 34 e 37 anni, ha indotto Cherubini e Arrivabene all’acquisto di Gatti, centrale classe 1998 che ha stregato tutta la Serie B. Al suo arrivo a Torino, il calciatore piemontese potrebbe non trovare Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è infatti nel mirino delle big europee, pronte ad investire una cifra considerevole pur di averlo in squadra. In particolare, le attenzioni del Bayern Monaco potrebbero lusingare il giocatore e la stessa Juventus.

Calciomercato, la Juventus provoca il Bayern Monaco: scambio più cash per De Ligt

Matthijs De Ligt è arrivato a Torino nell’estate del 2018. La sua crescita è stata costante ed ora può essere considerato uno dei centrali più forti in Europa. Classe 1999, cresciuto nell’Ajax, è costato circa 70 milioni alla società bianconera. La dirigenza vorrebbe blindarlo ma il mercato degli ultimi anni sta abituando a veri e propri colpi di scena, soprattutto in presenza di offerte importanti.

Il Bayern Monaco è sembrato piuttosto interessato all’acquisto di De Ligt e potrebbe accontentare la ‘provocazione’ della Juve. L’operazione potrebbe chiudersi per una cifra complessiva di 80 milioni, di cui 40 cash e 40 coperti dal cartellino del giovane trequartista Jamal Musiala (classe 2003), autore di un brillante avvio di stagione con 6 gol e 5 assist in 26 presenze stagionali.