Brozovic dà il via: triangolo pazzesco, coinvolte Inter, Juventus e Milan

Pazzesco triangolo che coinvolge Juventus, Inter e Milan: rossoneri al palo con il doppio colpo di Cherubini e Marotta

Un triangolo pazzesco, un domino complesso che potrebbe far felici Juventus e Inter e far disperare il Milan. E’ il domino del calciomercato quando basta una cessione a dar vita ad operazione a raffica.

Una potrebbe coinvolgere proprio le tre grandi d’Italia con un calciatore via dalla Serie A e un arrivo importante. Partiamo dalla prima mossa che è quella del Barcellona per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza con l’Inter e i blaugrana potrebbero provare un assalto disperato. Nonostante la trattativa per il rinnovo sia a buon punto, l’eventuale inserimento degli spagnoli non lascia tranquilli Marotta e Ausilio. Il fascino dei catalani potrebbe avere un peso nella decisione del calciatore e un eventuale dietrofront sul rinnovo con trasferimento al Barcellona sarebbe proprio la mossa che darebbe il via ad un domino pazzesco.

Una volta acquistato, a zero, Brozovic dall’Inter, i blaugrana non avrebbero alcun problema a dare il via libera alla cessione di de Jong, corteggiato dalla Juventus. Il centrocampista olandese ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro ma dal Barça potrebbe esserci un’apertura ad uno sconto per venire incontro alle esigenze bianconere.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: da Brozovic a Kessie, che intreccio

Il possibile domino andrebbe a toccare anche al Milan. Tra i rossoneri, infatti, la posizione di Kessie è uguale a quella di Brozovic: contratto in scadenza e, al contrario del croato, trattative per il prolungamento arenate. Ed allora un addio è possibile, magari non cambiando neanche città. Privata del centrocampista croato, la società nerazzurra potrebbe ripetere l’operazione Calhanoglu strappando l’ivoriano a zero ai cugini rossoneri.

Un triplice affare che vedrebbe sorridere in qualche modo Juventus e Inter, mentre il Milan farebbe solo da spettatore, non potendo fare altro – nel caso – di prendere atto della decisione di Kessie. Ad ora però c’è ancora qualche mese e soprattutto la trattativa per il nuovo contratto di Brozovic con l’Inter che pare a buon punto. Dovesse arrivare il rinnovo, il domino non potrebbe partire e l’idea resterebbe solo sulla carta.