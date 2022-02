Calciomercato, niente rinnovo: il Milan ‘strappa’ il jolly alla Juventus

Poco movimento a gennaio ma proiezione alla prossima estate per il Milan, che guarda al futuro in ogni reparto a caccia anche di occasioni interessanti. Una di queste potrebbe arrivare di nuovo dalla Spagna

Si è fermato al solo Lazetic il mercato invernale del Milan che in estate invece andrà a rinforzare maggiormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli in ogni reparto. Un restyling potrebbe avvenire tra centrocampo e trequarti, lì dove i rossoneri dovrebbero perdere a costo zero Franck Kessie per fine contratto, senza contare l’incertezza che vige per ciò che concerne la linea offensiva alle spalle della prima punta.

Maldini e soci comunque non si faranno trovare impreparati, e non è da escludere che la dirigenza milanista possa andare a risolvere entrambe le questioni in un colpo solo, tenendo gli occhi ben aperti in giro per l’Europa. In particolare il jolly giusto per il centrocampo di Pioli potrebbe prendere piede dalla Spagna, e nello specifico da Valencia.

Calciomercato Milan, ipotesi Soler: il jolly che non rinnova e piaceva alla Juventus

In casa Valencia infatti c’è da risolvere la grana legata al futuro del talentuoso Carlos Soler. Il polivalente centrocampista ispanico ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e come rimbalzato dalla Spagna non pare intenzionato a rinnovare l’accordo, alla luce anche delle alte richieste. Scatta quindi il campanello d’allarme per i valenciani che dovranno per forza di cose cedere il ragazzo in estate per evitare di perderlo a zero l’anno seguente. Manchester City e Arsenal ci pensano, ma non è da escludere anche un pensierino da parte del Milan.

Soler è un centrocampista di qualità che può ricoprire tutte le posizioni della mediana: quest’anno partito esterno, provato anche trequartista e maturato centrocampista nella mediana a due, ha offerto una grande continuità di rendimento, al netto di un paio di infortuni muscolari. Ben 7 gol e 2 assist in Liga e soprattutto un contratto in scadenza 2023. A 12 mesi dalla chiusura del rapporto, in caso di mancato rinnovo come sembra, il prezzo dovrà calare per forza di cose, e fermo restando la concorrenza sarebbe un jolly buono ovunque nel 4-2-3-1 di Pioli. Soler infatti potrebbe agire sia in mezzo al campo che da trequartista, oltre che da esterno offensivo. Una carta importante dalla valutazione alta, 40/50 milioni, ma che con la volontà di andar via e con un solo anno di contratto potrebbe anche ottenere uno sconto sulla cifra. Il ragazzo che piaceva anche alla Juventus, ha voglia di cambiare aria, e va considerato che alla luce della posizione attuale del Valencia (decimo in classifica e lontano dalla zona europea), la compagine spagnola non avrà ne la forza economica ne l’appeal di una compagine che invece potrebbe giocare la Champions.