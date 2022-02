“Nessun contatto per il rinnovo” | La Juventus sogna il colpo a zero

La Juventus in vista dell’estate pensa a un colpaccio a parametro zero, il giocatore avverte di non essere stato contattato per il rinnovo

Abbastanza a sorpresa, la Juventus ha ribaltato tutti i pronostici sul calciomercato di gennaio, mettendo a segno il colpo capace di sparigliare le carte. L’arrivo di Dusan Vlahovic può cambiare le prospettive per il prosieguo della stagione, oltre a rappresentare un corposo investimento per il domani. Allegri può essere felice anche dell’arrivo di Denis Zakaria, il centrocampista che serviva per dare muscoli e sostanza alla mediana.

Il segnale mandato al campionato non potrebbe essere più chiaro. E’ una Juve intenzionata a ripartire per un nuovo ciclo vincente. Per lo scudetto, probabilmente quest’anno è tardi, ma per il prossimo anno i bianconeri saranno sicuramente protagonisti per le primissime posizioni. Società che è già al lavoro per il futuro, per una ricostruzione a carattere generale, come provano le cessioni di Bentancur e Kulusevski. Nei prossimi mesi, molti i volti che potrebbero cambiare in casa bianconero. Calciomercatonews.com vi ha raccontato del possibile addio di Dybala a zero, con il Manchester City sullo sfondo. Le riflessioni sulla ‘Joya’, con un rinnovo contrattuale tornato decisamente in salita, sono in corso. Ma il club valuta anche, di contro, possibili arrivi a parametro zero in estate, con un campionissimo che potrebbe entrare nell’orbita bianconera.

Calciomercato Juventus, suggestione Thomas Muller dal Bayern Monaco | Possibile arrivo a zero

Si tratta di Thomas Muller, che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il giocatore, interpellato dalla ‘Bild’, ha spiegato: “Dal club nessuno mi ha contattato. Perciò vedremo che cosa accadrà”. Muller, 32 anni, è da sempre una colonna del club bavarese ed è terzo nella classifica dei marcatori all-time, dietro Gerd Muller e Robert Lewandowski. Anche in questa stagione, ha dimostrato di poter ancora fare la differenza, con un totale di 9 reti e 20 assist fin qui in stagione. Ma a fine anno potrebbe effettivamente essere libero sul mercato e un giocatore della sua classe ed esperienza farebbe molto comodo. Secondo ‘Tribal Football’, pensano a lui anche Everton e Newcastle.