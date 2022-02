Juventus, contatti avviati: colpo a sorpresa ‘grazie’ a Dembele

Dopo un calciomercato invernale a dir poco scoppiettante, la Juventus prepara un altro grande colpo in vista della prossima estate

La Juventus è reduce da una sessione di calciomercato, a gennaio, decisamente tra le più importanti degli ultimi anni. Vlahovic e Zakaria su tutti hanno rinforzato la rosa di Massimiliano Allegri che punta ad una seconda parte di stagione di alto profilo. Arrivare almeno al quarto posto sarà fondamentale per la prossima annata, per la quale la ‘Vecchia Signora’ si sta già muovendo in ottica mercato. Il nome di Ousmane Dembele piace da tempo alla società di Andrea Agnelli che, tuttavia, potrebbe dover rinunciare all’idea di tesserare il forte esterno francese a parametro zero. Grazie proprio a Dembele, però, i bianconeri possono provare a mettere a segno un colpo di assoluto spessore.

Football Transfers, su Twitter, ha rivelato quella che potrebbe essere la prossima squadra di Ousmane Dembele. Con buona pace della Juventus, il francese sarebbe finito tra le priorità del Chelsea per la stagione 2022/23. “Il Chelsea è pronto ad aprire le trattative con l’attaccante del Barcellona Ousmane Dembele, per trovare un accordo per il pre-contratto affinchè l’attaccante si unisca al club la prossima estate”.

Juventus, colpo dal Chelsea in estate

In tal senso, però, la Juventus potrebbe approfittare del colpo dei ‘Blues’ per andare all’assalto di uno degli esuberi di lusso di Thomas Tuchel. Si tratta di Christian Pulisic, esterno statunitense in scadenza il 30 giugno 2024 con la società di Roman Abramovic e già accostato ai bianconeri l’anno scorso.

L’ex Borussia Dortmund, arrivato a Londra nell’estate 2019 per 64 milioni di euro, potrebbe quindi salutare la Premier League per sbarcare in Serie A. Il 23enne di Hershey viene valutato non meno di 40-50 milioni dalla società inglese che, con l’approdo di Dembele, non si opporrebbe alla partenza di Pulisic durante la prossima estate.

Pulisic in questa stagione con i campioni d’Europa ha accumulato 19 presenze complessive tra campionato e coppe, con 3 reti e 3 assist vincenti.