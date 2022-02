Calciomercato, la Juventus rinuncia al sogno | Rinnovo ad un passo

Si allontana il sogno della Juventus per giugno: rinnovo ad un passo per il centrocampista

La Juventus ha chiuso la sessione di calciomercato di gennaio come meglio non avrebbe potuto. La società ha fatto uno sforzo enorme per portare a Torino Dusan Vlahovic, ma ha rinforzato anche il centrocampo con Denis Zakaria.

Nonostante lo sforzo, le cessioni di Bentancur e Kulusevski hanno riportato nelle casse del club parte della cifra spesa per Vlahovic. La società, però, non intende fermarsi e pensa già in grande per giugno. Una delle grandi suggestioni della ‘Vecchia Signora’ è Bernardo Silva. Il portoghese dopo un periodo di calo sta tornando ad essere centrale negli schemi di Pep Guardiola.

La sua stagione sta convincendo il Manchester City che, secondo quanto riportato dal media britannico ‘Times’, ha intenzione di prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2025, con un aumento di stipendio non indifferente.

Juventus, addio sogno: Bernardo Silva verso il rinnovo

In Premier League Bernardo Silva vanta già 7 gol all’attivo in 22 partite disputate. Le sue prestazioni sono salite notevolmente di livello. In estate sembrava fuori dal progetto dei citizens e ad un passo dal trasferimento. Anche la Juventus, così come l’Atletico Madrid, aveva sperato in un suo possibile arrivo ma il rinnovo contrattuale potrebbe definitivamente spegnere la suggestione dei bianconeri per il classe ’94 portoghese.