Milan, Kessie lontano dalla Serie A: spunta un altro top club

Il futuro di Kessie è sempre più lontano dal Milan e anche dalla Serie A: aumentano i top club interessati al colpo a parametro zero

È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan, che ha collezionato risultati importanti fino a questo momento e non vuole mollare proprio adesso. I rossoneri sognano le migliori posizioni in classifica e l’obiettivo è ambire ancora al primo posto: bisognerà però vincere il derby per restare agganciati all’Inter.

Calciomercato Milan, futuro Kessie: non solo la Juventus, cresce la concorrenza

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a pensare al futuro e studia le possibili mosse da attuare per rinforzare la rosa. C’è anche da risolvere la questione legata a Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno ma non sembra esserci ancora una soluzione per il rinnovo.

A rendere ancor più complicata la situazione dell’ivoriano, sono gli assalti in arrivo dall’esterno per provare a strapparlo a parametro zero. Sulle sue tracce c’è la Juventus ma ci provano anche club come il Pari Saint-Germain e nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Real Madrid, così come riporta la testata giornalistica ‘As’.

Kessie è un elemento importante per il centrocampo rossonero ma visti gli assalti importanti è molto difficile che alla fine resti al Milan o quantomeno in Serie A.