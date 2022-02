Juventus, Zaniolo nel mirino: scelto il sacrificato a centrocampo

La Juventus prepara il nuovo colpo per rinforzare il centrocampo e mette nel mirino Zaniolo: pronto lo scambio

È stata una stagione particolare fino a questo momento quella vissuta dalla Juventus, che vuole rialzarsi in maniera definitiva per raggiungere quantomeno il quarto posto in classifica. La qualificazione in Champions League è infatti un requisito fondamentale per poter programmare con maggiore tranquillità il futuro e ambire a tornare tra le grandi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Zaniolo: sul piatto può esserci Arthur

La Juventus ha vissuto un calciomercato importante nel mese di gennaio e nonostante ciò vuole continuare a rinforzare la propria rosa. I bianconeri infatti stanno studiando già i colpi da effettuare nel mese di gennaio e nel mirino ci sarebbe anche Nicolò Zaniolo della Roma.

La società infatti sta puntando sugli elementi giovani e il calciatore giallorosso, dopo due brutti infortuni, sta riprendendo la giusta condizione e vorrebbe tornare a incantare come faceva due anni fa. Ha dimostrato di avere qualità e può crescere ancora tanto. Per arrivare a lui la Juventus potrebbe mettere sul piatto Arthur.

Il brasiliano non si è dimostrato il rinforzo sperato e per questo potrebbe essere una pedina di scambio per il futuro. Potrebbe sicuramente ridurre la spesa eventuale per Zaniolo ma per lui ci sarebbe il problema ingaggio in quanto i giallorossi potrebbero non permetterselo.