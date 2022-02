Allarme Juventus, non solo Dybala: “Da convincere Pirlo”

Un calciomercato da protagonista per la Juventus ma potrebbe non bastare: ‘rischio’ Dybala e frecciata ai bianconeri

La Juventus è stata la reale protagonista nella sessione di calciomercato invernale, chiusa da quasi due giorni. Il club bianconero ha messo a segno colpi di spessore per l’immediato, Zakaria e Vlahovic su tutti, ma anche in prospettiva come quello legato a Federico Gatti. La situazione in casa bianconera non è, però, tutta rose e fiori in vista del prossimo mercato estivo. Dallo spinoso nodo legato al futuro di Paulo Dybala ma non solo, ecco arrivare nuove dichiarazioni con una frecciata che tira in ballo nuovamente il nome di Andrea Pirlo per la ‘Vecchia Signora’. Ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ Stefano Agresti ha detto la sua sulla situazione Dybala e l’ultimo arrivo in attacco agli ordini di Allegri.

L’argentino è corteggiato da diverse big d’Europa, Inter su tutte, visto il contratto che in scadenza a giugno che non verrà rinnovato con il club torinese. “Perdere Dybala sarebbe molto grave per la Juventus”, ha dichiarato il giornalista. Su Vlahovic, poi, ha aggiunto: “Vlahovic sposta ma anche l’argentino”.

Da Dybala a Pirlo, l’annuncio: “Serve alla Juventus”

Una situazione spinosa che vedrà nelle prossime settimane la possibile schiarita, con l’addio a fine campionato che pare ormai probabile per la ‘Joya’. A fare il punto sui bianconeri è stato anche il giornalista Furio Focolari che ha lanciato una frecciata diretta al centrocampo della squadra di Allegri.

“Zakaria è un mediano, manca ancora molto ai bianconeri. Alla Juventus servirebbe convincere Pirlo a tornare a giocare”.

Focolari ha poi concluso il suo intervento lanciando l’allarme in difesa: “Dietro, soprattutto, ci sono giocatori vecchi. Se dovesse perdere de Ligt sarebbe un grande problema“.